May, chiedo fiducia per attuare la Brexit

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - Theresa May spera di vedersi confermata la fiducia stasera dai Comuni per "attuare la Brexit" nel rispetto della volontà popolare espressa del referendum del 2016: lo ha detto lei stessa nel botta e risposta con il leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time del mercoledì. Corbyn ha replicato accusando la premier Tory di essere "incapace di accettare" la realtà della sconfitta subita ieri e di rispondere alla richiesta del Labour di escludere un no deal e discutere di un accordo con l'Ue che mantenga Londra nell'unione doganale.