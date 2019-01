Ciclista investito e ucciso a Modena, individuato camionista

(ANSA) - MODENA, 16 GEN - La polizia stradale di Modena, con indagini coordinate dal pm Lucia De Santis, ha individuato il camion 'pirata' che venerdì mattina intorno alle 7 ha investito e ucciso il marocchino 46enne Mourad Taous in via Emilia Est, a Modena, mentre andava a lavoro in bici. Il mezzo pesante è stato individuato a Bergamo. La Polstrada, comandata da Enrico Tassi, si è posizionata lunedì sulla strada, alla stessa ora, cercando di individuare mezzi simili a quello ricercato, la cui targa non era stata immortalata da telecamere di videosorveglianza. Gli agenti hanno fermato un mezzo corrispondente, di un'azienda di Bergamo, appunto, e l'autotrasportatore alla guida ha riferito che venerdì era di turno un collega, per il trasporto di calce. Così si è risaliti a un 54enne italiano residente a Bergamo. E' scattata la denuncia per omicidio stradale e fuga: quest'ultima ipotesi potrebbe decadere poiché non si sarebbe reso conto dell'investimento. Sul tir sono state trovate tracce biologiche riconducibili alla vittima. (ANSA).