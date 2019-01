Salvini, governi stranieri restituiscano nostri terroristi

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GEN - "Abbiamo forze dell'ordine e intelligence al lavoro non solo in Francia, ma anche in Sud America, quindi se diciamo qualcosa lo facciamo con cognizione di causa: speriamo in una collaborazione attiva e leale da parte dei governi affinché dopo 30-40 anni restituiscano alle patrie galere italiane dei delinquenti che se la stanno spassando all'estero. Questo è documentato". Così il ministro dell'Interno parlando con i giornalisti a Cagliari. Salvini ha poi chiarito che non farà alcuna tappa al carcere di Massama, a Oristano, dove è rinchiuso l'ex terrorista Cesare Battista. "Oggi - ha detto - mi hanno messo in agenda tantissime cose, quindi francamente Battisti me lo risparmio". Oristano è una delle città previste dal tour elettorale del leader della Lega in Sardegna.