Usa: shutdown, 800.000 dipendenti hanno perso oltre 5000 dlr

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - Gli 800 mila dipendenti federali che non sono stati pagati durante lo shutdown negli Stati Uniti hanno perso finora mediamente oltre 5000 dollari, secondo un'analisi del New York Times. In tutto sono più di 200 milioni di dollari al giorno. Molti hanno riferito di aver a disposizione meno di un mese di risparmi, mentre il blocco del governo è nella sua quarta settimana.