Formiche in ospedale: no chiusura reparti per ora

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - All'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli - dove è esplosa l'emergenza formiche - non è prevista al momento la possibilità di chiusura di interi reparti di degenza. E' quanto emerso nella riunione che si è svolta oggi tra il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Mario Forlenza e la commissione di inchiesta per la presenza di formiche nel nosocomio guidata da Emilio Lemetre. Al termine della riunione è stato deciso che domani ci sarà una approfondita disinfestazione delle aree esterne dell' ospedale mentre all'interno della struttura verrà fatta una disinfestazione massiccia dei sottoservizi con delle esche che verranno usate anche per i reparti.