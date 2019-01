(ANSAmed) - BEIRUT, 17 GEN - Il presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen) si recherà a breve a Damasco in una rara visita per cercare di rafforzare il sostegno alla sua traballante leadership in seno all'Autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. Lo scrive il quotidiano siriano al Watan, vicino al governo siriano. Il giornale afferma che l'occasione per la visita sarà ufficialmente l'inaugurazione della nuova sede della Radio e Tv palestinese a Damasco. Il principale campo profughi palestinese in Siria, il campo di Yarmuk, è stato distrutto dalla guerra e la maggioranza dei palestinesi siriani di Yarmuk sono fuggiti nel vicino Libano e all'estero.