Brexit: voto Westminster su piano B previsto per 29 gennaio

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - La Camera dei Comuni britannica dibatterà il 29 gennaio, con un voto finale, su un ipotetico piano B sulla Brexit che il governo Tory di Theresa May sta cercando di definire dopo la bocciatura sonora dell'accordo di divorzio raggiunto dalla premier a novembre con l'Ue. Il calendario è stato annunciato oggi dalla ministra dei Rapporti col Parlamento, Andrea Leadsom, la quale ha confermato che May tornerà in aula lunedì 21 - entro i tre giorni lavorativi indicati in un emendamento votato dalla stessa Camera di recente - per presentare le sue nuove linee d'azione e quindi prevede di ripresentarsi martedì 29 con un piano dettagliato. La premier sta cercando di concordare la nuova iniziativa con le opposizioni. Ma il leader laburista Jeremy Corbyn le chiede come precondizione la rinuncia a ogni ipotesi di 'no deal'.