La pioggia di queste ore non ha ostacolato la prosecuzione delle opere propedeutiche alla demolizione di ponte Morandi. Le aziende che si stanno occupando dello smantellamento hanno iniziato oggi il lavoro di scarificazione dell’asfalto sull'impalcato del moncone ovest del viadotto Polcevera. Mezzi meccanici e un camion, e i relativi conducenti, sono saliti sul ponte. Oltre alla scarifica è in corso anche la rimozione dei new-jersey in cemento che si trovano tra le carreggiate.

L’obiettivo è alleggerire la struttura in modo da iniziare, entro la fine della prossima settimana, lo smontaggio vero e proprio del viadotto. Si lavorerà, per questo, anche nel fine settimana. Sabato prossimo è prevista la rimozione dell’asfalto dal tampone tre, ovvero l’impalcato sospeso su corso Perrone, strada di collegamento tra la Valpolcevera e il centro città.