Sognava il giro del Sudamerica in bici: ucciso (senza motivo) in Brasile

E’ finito nel peggiore dei modi il viaggio del ciclista dilettante argentino, Cristian Corizzo, che sognava di percorrere in bicicletta tutto il Sud America: lo hanno ucciso in Brasile sparandogli senza motivo da un furgone bianco mentre pedalava tranquillamente, secondo quanto scrive la stampa locale. L’agguato è avvenuto lungo la BR-277, conosciuta come Grande Estrada, a circa 80 chilometri da Guarapuava, nello Stato meridionale brasiliano del Paranà. Secondo il viceconsole argentino a Curitiba, Sebastian Bertuzzi, Corizzo, che aveva 44 anni ed era originario di Josè Clemente Paz, nella provincia di Buenos Aires, è morto dopo tre giorni di agonia in ospedale.

Il ciclista era stato colpito da una pallottola a un braccio e da altre due al torace, che gli hanno provocato lesioni al fegato e all’intestino. «Voleva fare il bagno sulle spiagge del Brasile, proseguire a nord, verso Ecuador e Venezuela, per poi tornare dal lato del Perù», ha raccontato all’agenzia argentina Telam un amico di infanzia della vittima, Pablo Gugliotti.