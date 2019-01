Nel corpo umano ci sono 5.000 specie di batteri, pronto un catalogo

Il nostro corpo è abitato da migliaia di batteri 'alienì. Vivono in simbiosi con le nostre cellule e sono di notevole aiuto per l’organismo, perchè tengono a bada batteri nocivi e sono fabbriche di molecole non disponibili nella dieta. Il loro censimento è stato appena completato. Finora si conoscevano circa 1.500 specie diverse, il nuovo catalogo ne conta adesso quasi 5.000. Molte di queste, circa il 77%, erano finora sconosciute. Altre ancora, alcune centinaia, sono distribuite in modo diverso nelle popolazioni, a seconda del grado di industrializzazione.

Lo dimostra la ricerca pubblicata sulla rivista Cell: uno studio guidato dall’Italia, con il gruppo di bioinformatica dell’Università di Trento coordinato da Nicola Segata ed Edoardo Pasolli. I ricercatori italiani, unendo alle indagini genetiche e microbiologiche l’analisi di big data, hanno studiato quasi 10.000 campioni da tutti i continenti, ricavati in gran parte da banche dati pubbliche, e hanno catalogato oltre 150.000 genomi batterici. Lo studio ha riguardato il cosiddetto microbioma umano, l’insieme dei microrganismi del corpo.

Per Segata, «si tratta di quell'insieme di batteri, virus, funghi e parassiti che si trovano in particolare nell’intestino, nella bocca, sulla pelle e nell’apparato genitale. Il microbioma svolge funzioni cruciali per l’organismo, dal metabolismo alla protezione diretta contro organismi patogeni, fino alla regolazione del sistema immunitario. Abbiamo individuato e catalogato geneticamente - ha aggiunto - un grande numero di batteri e archeobatteri che costituiscono il microbioma umano, ma che finora non erano mai stati analizzati o descritti. Questo permetterà di caratterizzare una frazione sostanziale del microbioma, che era rimasta finora nascosta».

Ricostruendo migliaia di sequenze di Dna batterico, gli studiosi trentini hanno scoperto che in alcune popolazioni non occidentali, ad esempio africane e sudamericane, esistono specie batteriche rare nei paesi più industrializzati. Per Pasolli, «sono specie che erano probabilmente presenti anche nelle popolazioni occidentali, ma che poi potremmo aver perduto». Secondo il ricercatore italiano, «la ragione potrebbe essere legata ai diversi stili di vita, come la differente dieta e il diverso utilizzo di antibiotici», ha chiarito l’esperto.

Il prossimo passo sarà capire il possibile collegamento tra questi batteri e l’aumento di malattie croniche. «La ricerca - ha rilevato Segata - ha posto le basi per studiare queste nuove specie batteriche e capire se possano essere legate all’aumento di malattie autoimmuni, allergie e malattie complesse del mondo occidentale, come alcuni tumori. Pensiamo anche - ha concluso - che sia necessario cercare di coltivare e conservare queste specie che, in futuro, si potrebbe pensare di reintrodurre nelle popolazioni occidentalizzate».