"Ubriacata e abusata dopo una cena di lavoro", donna accusa i soci. Loro negano

Ha accusato i quattro soci di averla fatta ubriacare e di averla violentata, dopo una cena di lavoro. Questo il racconto di una cinquantenne della provincia di Treviso che per questo ha presentato denuncia ai carabinieri.

Una storia difficile da ricostruire, perchè il tutto - ha sostenuto la stessa vittima - sarebbe avvenuto dopo una serata ad alto tasso di alcol, in cui la donna sarebbe stata fatta ubriacare dai colleghi, con i quali aveva contrasti di lavoro, e pur avendo coscienza di essere stata abusata sessualmente non avrebbe ricordi chiari della dinamica dei fatti.

I quattro soci della donna - riferisce "Il Corriere del Veneto" - hanno però respinto ogni addebito, accusando in sostanza la collega di essersi inventata tutto e preannunciando di volerla contro-denunciare. La cena era stata organizzata dalla cinquantenne per cercare di appianare divergenze e attriti che erano sorti tra i colleghi nel luogo di lavoro.