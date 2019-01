(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - Escludere a priori ogni ipotesi di Brexit no deal "è una condizione impossibile". Lo scrive Theresa May in una lettera di risposta a Jeremy Corbyn che aveva fissato questo paletto per accettare il dialogo. Secondo May, non è "nei poteri del governo farlo" poiché l'articolo 50 prevede il no deal se un accordo non verrà approvato prima del divorzio dall'Ue il 29 marzo. Per evitarlo ci sono solo 2 modi, prosegue: "O votare per un accordo, o revocare l'articolo 50 e ribaltare l'esito del referendum", cosa che "io penso sarebbe sbagliata".