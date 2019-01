Spinge la ex nel canale, il giudice gli impone divieto avvicinarla

L’ultimo episodio risale alla sera del 5 gennaio scorso quando l’ex convivente, dopo averla raggiunta sul luogo di lavoro alle porte di Ravenna, secondo l'accusa l’aveva trascinata, anche per i capelli, finendo per infine scaraventarla dentro a un vicino canale di scolo pieno di acqua e fango. La donna, una ultra-quarantenne ravennate, con fatica era riuscita a risalire fin sulla strada e a chiedere aiuto a una Volante della polizia di passaggio. I conseguenti accertamenti della squadra Mobile coordinati dal Pm Cristina D’Aniello, hanno portato il Gip Corrado Schiaretti a emettere un divieto di avvicinamento per l’uomo, un coetaneo anche lui ravennate, che dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia ai danni della donna per averla esposta - continua l'accusa - a continue vessazioni verbali e a percosse. Secondo le verifiche degli inquirenti, le vessazioni, prima di quest’anno mai denunciate, erano partite nel lontano 2010 manifestandosi con varie ecchimosi; nel 2011 nuovo accesso in pronto soccorso per un trauma commotivo e ferita lacero-contusa; quindi contusioni varie e frattura del quarto metatarso del piede nel luglio 2018. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Martini, è ora in attesa dell’interrogatorio di garanzia.