Gb: principe Filippo era alla guida dell'auto capovolta

(ANSA) - LONDRA, 17 GEN - Era il principe Filippo alla guida della Range Rover coinvolta in un incidente d'auto da cui è uscito illeso ma sotto schock. Lo ha precisato la Bbc. Nonostante l'età, 97 anni, il principe consorte è stato ripreso più volte, anche in anni recenti, al volante mentre scarrozzava ad esempio - assieme alla regina - l'allora presidente americano Barack Obama e sua moglie Michelle, in visita nel Regno Unito. Le prime immagini dell'incidente sono piuttosto impressionanti e lasciano pensare che il duca di Edimburgo sia stato decisamente fortunato, se le notizie delle sue condizioni saranno confermate: mostrano infatti la Range Rover semi ribaltata al margine della strada e l'altra vettura danneggiata sulla corsia opposta. Fonti della polizia hanno da parte loro ribadito che il principe Filippo è uscito dall'auto cosciente e non ferito, seppure scioccato, mentre due persone che erano nella seconda automobile coinvolta nell'incidente sono state medicate per contusioni lievi.