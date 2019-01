Nicaragua: 4 agenti uccisi da una gang

(ANSA) - MANAGUA, 18 GEN - Quattro agenti di polizia sono stati uccisi in Nicaragua da affiliati di una gang nel sud del Paese, vicino al confine con il Costa Rica. Lo fanno sapere le autorità locali. Gli agenti - afferma la polizia nicaraguense in una nota - stavano operando sul luogo di un incidente nella provincia di Rio San Juan quando sono finiti sotto attacco da parte di uomini armati appartenenti a una gang con base in Costa Rica coinvolta in traffico di droga, rapine e furti di bestiame. Uno dei quattro agenti era una donna. Di un altro agente non si hanno notizie. "Le istituzioni condannano questi atti criminali ed esprimono le loro più sincere condoglianze e solidarietà alle famiglie di nostri fratelli uccisi", si legge nella nota. Altri agenti sono stati inviati nella regione a caccia dei killer.