Marocco: ministero, oltre 88 mila migranti bloccati nel 2018

(ANSA) - RABAT, 18 GEN - Sono 88.761 i tentativi di emigrazione irregolare bloccati dalle autorità marocchine nel corso del 2018. I dati dell'Osservatorio nazionale delle migrazioni, l'organismo del ministero dell'Interno che monitora entrate e uscite dal Paese, registrano un aumento del 37% dei migranti di passaggio in Marocco e provenienti da altri paesi africani, in tutto 70.571. Sono state smantellate 229 organizzazioni dedite al traffico di esseri umani. I migranti soccorsi in mare sono stati 29.715 e in totale in 5.608 hanno optato per il rientro volontario nel loro paese d'origine.