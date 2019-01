Uomo ucciso a colpi d'ascia, fermato il presunto autore

(ANSA) - SCANDALE (CROTONE), 18 GEN - Un uomo, Giovanni Lucante, di 37 anni è stato ucciso questa mattina al culmine di una lite nella frazione Corazzo del Comune di Scandale in provincia di Crotone, in località Santa Anastasia. L'uomo è stato ucciso a colpi d'ascia, in campagna, e il movente dell'omicidio sarebbe legato a motivi personali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Crotone che hanno fermato il presunto assassino. L'uomo, un 31enne, si trova al momento nella caserma dei carabinieri. La vittima lavorava in un terreno di proprietà della famiglia del presunto omicida. (ANSA).