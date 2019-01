Anziana morta e legata in casa: arrestata badante 45enne

(ANSA) - FERMO, 18 GEN - Terzo arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Maria Biancucci, 79 anni, trovata senza vita in casa, con mani e piedi legati, sul letto della sua camera in frazione Alteta di Montegiorgio (Fermo) l'11 marzo 2018. Una donna di 45 anni di nazionalità bulgara è stata arrestata due giorni fa dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato alla rapina compiuta nella casa dell'anziana. Secondo la Procura di Fermo la donna, da tempo residente nel Fermano dove lavora saltuariamente come badante, avrebbe fatto da palo agli altri due soggetti arrestati nei mesi scorsi: si tratta del fermano Dante Longo bloccato nel settembre scorso e di un ascolano finito in carcere a dicembre 2018 e il cui arresto non era ancora noto. La 45enne è stata trasferita nel carcere femminile di Castrogno a Teramo. Stamattina è stata sottoposta ad interrogatorio di garanzia. I tre arrestati sono tutti accusati di concorso di omicidio volontario e rapina aggravata.