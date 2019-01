(ANSA) - MATERA, 18 GEN - In occasione della cerimonia inaugurale di Matera Capitale europea della Cultura per il 2019, in programma il 19 gennaio, l'intero sistema di sicurezza "ricalcherà sul piano tecnologico e organizzativo la positiva esperienza della notte di Capodanno", quando la Città dei Sassi ha ospitato la trasmissione di Rai1 "L'anno che verrà". Lo ha detto, in una conferenza stampa che si è tenuta nella sala operativa della Questura, il questore di Matera, Luigi Liguori, il quale non ha reso noto il numero degli agenti presenti in città.