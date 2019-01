Il sindaco di Genova: "Il nuovo ponte sarà percorribile il 15 aprile 2020"

«Il ponte dovrà essere visibile, almeno per quanto riguarda gli impalcati a fine 2019 e dovrà essere percorribile il 15 aprile del 2020». Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, durante la firma del contratto unico per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione. Le scadenze per i cantieri sono indicati nel contratto. «Il 31 marzo resta la data - ha detto - in cui inizia la ricostruzione, che avverrà contemporaneamente ai lavori di demolizione già iniziati».