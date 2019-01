Decretone: Fico, andrà in prima lettura al Senato

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. Un provvedimento che segue la manovra finanziaria dove era previsto lo stanziamento per queste due misure. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, toccherà al Senato esaminare in prima lettura il decreto. Subito dopo arriverà a Montecitorio". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.