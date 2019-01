Rigopiano: ricordata la tragedia, due anni dopo

Un segno tangibile di vicinanza, dello Stato e degli uomini che lo rappresentano. E' quello che i vicepremier Di Maio e Salvini hanno voluto dare ai parenti delle 29 vittime e agli 11 superstiti della tragedia che due anni fa si consumò a Rigopiano, quando una valanga travolse l'omonimo resort di Farindola (Pescara), sul versante pescarese del Gran Sasso. «Noi ci siamo» ha detto Luigi Di Maio al fratello di Marco Tanda, una delle vittime, arrivando su quello che oggi è un luogo della memoria. «Siete dei veri papà», li ha ringraziati sul finale delle note del 'Silenziò il padre di Marinella Colangeli, altra giovane vittima di quel 18 gennaio 2017.

#18gennaio2017 #18gennaio2019: #Rigopiano sempre nel cuore dei #vigilidelfuoco, che diedero l’anima per prestare soccorso. Dopo due anni resta il dolore per le 29 vittime, la gioia per i 4 bambini e i 5 adulti che riuscirono a salvare #pernondimenticare pic.twitter.com/o6gzsGz5XM — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 18 gennaio 2019



«Quando parli con le mamme e i papà, da papà...'» ha commentato più tardi Salvini parlando con i giornalisti, trattenendo la commozione. I due vicepremier hanno ascoltato, stretto mani, scambiato abbracci, ma anche preso impegni. «Dobbiamo fare giustizia perchè è assurdo quello che è successo», ha detto Di Maio al fratello di Gabriele D’Angelo che gli chiedeva: «Perchè per mio fratello e gli altri non è stata riconosciuta la morte sul lavoro?». «Stiamo facendo alcuni interventi normativi in Parlamento - ha risposto il ministro del Lavoro - sia per le morti sul lavoro sia per indennizzi e risarcimenti». D’Angelo ha anche mostrato al vicepremier una corona di fiori: «L'ho fatta per le 56 richieste di aiuto di mio fratello» ha precisato riferendosi al numero di telefonate «che nessuno ha dichiarato» fatte dal giovane cameriere. E proprio i dubbi sulle telefonate realmente arrivate e documentate quel 18 gennaio è all’origine dell’inchiesta bis per le accuse di depistaggio e frode processuale, aperta dalla Procura di Pescara che ha chiuso la prima con 25 persone indagate per disastro colposo, lesioni plurime colpose, omicidio plurimo colposo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti d’ufficio e abuso in atti d’ufficio.

Al termine della commemorazione davanti al totem che sorge laddove era l’ingresso dell’hotel sono arrivati i genitori di un’altra delle 29 vittime, Stefano Feniello. «Ora il presidente della Repubblica manda una corona, ma cosa ci fa una mamma, adesso? Dovevano mandare uno spazzaneve due anni fa», ha gridato la mamma di Stefano. Poco distante il papà incontrava Salvini; poche parole scambiate sommessamente, sorrisi. Più tardi Salvini rivela: «Ho detto a papà Feniello di non pagare un euro. Ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Se c'è una legge sbagliata, la cambieremo». Alessio Feniello è stato condannato a una multa di 4.550 euro per aver violato i sigilli giudiziari che delimitano l’area dell’hotel.

«Aspettiamo che le indagini finiscano in fretta - ha commentato più tardi Salvini - mi ero impegnato a trovare uno strumento per aiutare i parenti delle vittime e i feriti e questo ho fatto». Il ministro dell’Interno si è detto orgoglioso di aver partecipato «a questo ricordo. Ora andiamo avanti. Al di là delle parole sprecate in due anni noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti. Poi contiamo che la giustizia sia veloce, efficiente e rapida e se qualcuno ha sbagliato paghi», ha dichiarato all’uscita dalla chiesa di Farindola dove, nel corso della messa, il parroco ha ricordato i nomi di tutte le 29 vittime del disastro. «La voglia di parlare delle mamme, dei papà, delle sorelle in questi momenti difficili è la cosa che mi ha colpito di più oggi», ha aggiunto Salvini prima di lasciare Farindola annunciando che tornerà.