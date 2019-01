Huawei: Trudeau denuncia, Cina mescola interessi e minacce

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - "Tutti i Paesi dovrebbero essere preoccupati dal fatto che Pechino mescola i suoi interessi commerciali con la minaccia di conseguenze se il Canada non fa quello che vuole la Cina": lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau, dopo che Pechino ha arrestato due cittadini del suo Paese in un apparente tentativo di ottenere la liberazione della dirigente di Huawei Meng Wanzhou, arrestata a Montreal su richiesta Usa per il sospetto di aver aver violato le sanzioni americane all'Iran. Anche il ministro canadese per la sicurezza pubblica, Ralph Goodale, ha detto che Ottawa non si farà dissuadere dalla minaccia cinese di rappresaglie se Huawei sarà esclusa dalle forniture per la rete 5G, come hanno già fatto altri Paesi, a partire dagli Usa, nel timore che possa essere usata per spionaggio. (ANSA).