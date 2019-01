(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - "Un giorno molto triste per il giornalismo, ma un grande giorno per il nostro Paese": lo ha twittato Donald Trump dopo che il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller è intervenuto tramite un portavoce per mettere in discussione l'articolo in cui BuzzFeed sosteneva che il presidente aveva ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca. "Le fake news sono il vero nemico del popolo", ha aggiunto.(ANSA).