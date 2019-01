(ANSA) - BRESCIA, 19 GEN - È stata recuperata nella Bassa bresciana, in una cascina abbandonata, l'Alfa Romeo della storica Mille miglia che era stata rubata qualche giorno prima della partenza dell'ultima edizione della corsa per auto d'epoca nel maggio scorso. In carcere erano finiti tre componenti di una famiglia rom che erano stati ripresi dalle telecamere mentre portavano via la vettura parcheggiata all'esterno di un albergo. Parziali ammissioni dei tre hanno portato gli inquirenti nella Bassa bresciana dove la vettura è stata recuperata.