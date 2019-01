Principe Alberto crea complesso immobiliare a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 19 GEN - Il Consiglio comunale di Ventimiglia ha approvato l'accordo di programma che permetterà alla famiglia reale di Monaco di compiere un'operazione immobiliare in frazione Mortola a Ventimiglia su un terreno di sua proprietà. La famiglia Grimaldi vi realizzerà appartamenti di lusso su un'area di 10 mila metri quadrati. La zona è adiacente ai Giardini botanici Hanbury e le case dovrebbero essere realizzate sul versante a picco sul mare. Il Comune avrà 800 mila euro di oneri di urbanizzazione e otterrà opere pubbliche per sei milioni: un parcheggio da 100 posti auto, 5 bus destinati a servire i Giardini Hanbury, una scuola di alta specializzazione in giardinaggio gestita dall'Università di Genova, un parco di 16 mila metri quadrati "che resterà di proprietà privata a uso pubblico - ha spiegato il vicesindaco Silvia Sciandra - in modo che gli oneri di manutenzione non ricadano sul Comune". Non si tratta del primo investimento dei Grimaldi a Ventimiglia: hanno già acquisito il costruendo porto. Il progetto, che richiede una variante al Puc e al piano paesistico, è stata approvata con i voti della maggioranza di centrosinistra, contrari 2 consiglieri di centrodestra, 2 le astensioni, una nel centrodestra e l'altra della consigliera M5s. Alla famiglia reale è stato chiesto anche di recuperare la sentieristica che dai Balzi Rossi conduce fino a porta Canarda e la riqualificazione di un immobile che dovrebbe ospitare un centro di lavorazione di prodotti agricoli e un frantoio. (ANSA).