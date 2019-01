Tav: Buffagni, antistorica, facciamo ripartire opere utili

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Condivido l'esigenza di far ripartire i cantieri ma non tutti, soprattutto quelli che non hanno senso. La Tav è diventata simbolo di pro o contro. Quanti km sono stati già fatti del tunnel principale? Zero. Noi vogliamo far partire i cantieri utili, quelli per strade e infrastrutture, dobbiamo guardare alle opere che servono". Lo dice Lo dice Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Regionali, all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24. "Se devi buttare miliardi per un'opera antistorica e anticiclica - aggiunge - io dico che quei soldi li utilizziamo per fare un'altra grande opera che serve al paese, noi abbiamo il meridione che non ha infrastrutture. Interveniamo per fare la linea ferroviaria e l'autostrade dove servono perché oggi abbiamo delle tratte da Terzo mondo".