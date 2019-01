Raccontare l'eccellenza, lunedì l'evento ANSA a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - 'Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio dell'Emilia-Romagna in Italia e nel mondo': se ne parlerà lunedì alle 11, nella sala conferenze del MamBo di Bologna, il museo di arte moderna e contemporanea di via don Minzoni. Tra i temi, le eccellenze per cui l'Emilia-Romagna è conosciuta nel mondo e il ruolo dell'ANSA per la loro promozione e la valorizzazione. Parteciperanno il direttore e l'amministratore delegato dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ne parleranno anche l'assessore alla Cultura del Comune di Bologna, Matteo Lepore, il presidente di Apt Servizi, Davide Cassani, il direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, Mario Cavalli, l'ad di Ducati, Claudio Domenicali, e l'ad di Fico Eataly World, Tiziana Primori. Il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli e l'ad di 3dWasp, Massimo Moretti, racconteranno le loro esperienze di eccellenza.