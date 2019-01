Violentò la figlia 13enne che rimase incinta: condannato

Nel 2015 violentò la figlia, all’epoca di 13enne che poi rimase incinta: con questa accusa un padre quarantenne di origini ghanesi è stato condannato ieri, in primo grado, in tribunale a Modena ad una pena di sei anni e mezzo, con il rito abbreviato.La minorenne era stata portata in consultorio proprio dal genitore e dopo gli esami era stata riscontrata l’effettiva gravidanza. In un primo momento il caso era stato inviato alla Procura dei minori di Bologna, con il sospetto che potesse essere stato il fratello della minorenne, anch’esso non ancora 18enne, ad aver avuto abusato della ragazzina. Successivamente il test del Dna ha completamente scagionato proprio il fratello, facendo aprire un fascicolo per violenza sessuale a carico del padre in Procura a Modena.

La consulenza tecnica ha rilevato, sempre col test del Dna, che quel feto era attribuibile al padre. Oltre all’accusa di violenza sessuale aggravata, l’uomo, che nella comunità di credenti ghanesi della provincia di Modena all’epoca aveva il ruolo di pastore, era accusato anche di abuso di metodi correttivi, per aver picchiato in almeno una occasione la figlia tredicenne.

Molto probabilmente la difesa ricorrerà alla Corte d’Appello, sottolineando che trattandosi di consanguinei il raffronto del Dna non può considerarsi la prova della colpevolezza del quarantenne. L’uomo si è sempre detto innocente, mentre la minore, il fratello e la madre sono stati affidati ad una comunità e non vivono più con lui.