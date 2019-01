(ANSA) - MOSCA, 19 GEN - Migliaia di russi hanno celebrato anche quest'anno l'Epifania ortodossa sfidando il termometro e immergendosi nelle acque gelate di laghi e fiumi per ricordare il battesimo di Cristo nel fiume Giordano. Su laghi e fiumi ghiacciati i credenti creano di solito un buco a forma di croce per potersi bagnare. Il Cremlino fa sapere che anche il presidente russo Vladimir Putin si è immerso nell'acqua gelata per l'Epifania ma non specifica dove.