(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Donald Trump se la prende ancora col Messico, che "non sta facendo nulla per fermare la carovana che ora si è formata in modo completo e si dirige verso gli Stati Uniti". "Abbiamo fermato le ultime due - molti sono ancora in Messico ma non possono passare attraverso il nostro muro, ma sono necessari molti di agenti di frontiera se non c'è alcun muro. Non facile!", ha twittato il tycoon.