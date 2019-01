Presidente Repubblica si informa condizioni Leonardo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto informazioni sullo stato di salute di Leonardo Cenci, il giovane perugino ricoverato nell'ospedale del capoluogo umbro perché da tempo malato di tumore e le cui condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. Lo ha reso noto Avanti tutta, la onlus da lui fondata per il sostegno ai malati oncologici. Il fratello di Leonardo Cenci, Federico, ha infatti ricevuto una telefonata da parte del prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, che, dopo aver espresso vicinanza alla famiglia, gli ha portato gli auguri e le parole la stima espresse dal Capo dello Stato nei confronti del giovane. Nel 2017 Cenci è stato insignito da Mattarella come "esempio civile" perché "valore sociale dello sport". Il fondatore di Avanti tutta ha tra l'altro corso per due volte la maratona di New York con la malattia in atto e ha promosso gli Oncology games. Dopo il suo ricovero in ospedale sono tanti quelli che ogni giorno si interessano alle sue condizioni di salute. Che - ha riferito ancora Avanti tutta - restano "gravi ma stazionarie". (ANSA).