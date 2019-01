Priva di sensi e senza cappotto in strada, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 20 GEN - E' ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Sant'Orsola di Bologna una donna di 40 anni, nata e residente in città, soccorsa dal 118 nelle prime ore di ieri mattina. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un passante ha chiesto aiuto avendola vista, priva di sensi e senza il cappotto, all'angolo tra via San Mamolo e via Santissima Annunziata, nella zona collinare della città. Nei pressi ci sarebbe il locale nel quale la donna avrebbe trascorso la serata. Il freddo ha aggravato le condizioni di salute della 40enne, a quanto pare di buona famiglia, trasferita con urgenza al Sant'Orsola, con un tasso alcolico molto elevato. E' stato un operatore sanitario a raccontare l'accaduto al posto di polizia dell'ospedale e la squadra mobile ha avviato le indagini. Ricoverata in Terapia Intensiva, è stato notato sul collo un rigonfiamento su cui sono in corso accertamenti. E' stata sottoposta anche a esami per chiarire se fosse vittima di violenza sessuale, che momento risulterebbero negativi.(ANSA).