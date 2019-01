(ANSA) - TRINITAPOLI (BAT), 20 GEN - Pietro De Rosa, sorvegliato speciale di 41 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola alla testa, mentre un altro sorvegliato speciale, Luigi Muriglio, è rimasto ferito da sette proiettili in una sparatoria avvenuta a Trinitapoli, in via Dei Liborni. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, è possibile che i due si siano affrontati in strada, sparandosi a vicenda. Muriglio è ricoverato nell'ospedale di Barletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Vicino alla zona in cui è avvenuta la sparatoria sarebbe stata trovata una Fiat Croma di proprietà del ferito, crivellata di colpi d'arma da fuoco.