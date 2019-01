Trump giù nei sondaggi a 2 anni da insediamento

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - Donald Trump conclude oggi il giro di boa dei primi due anni alla Casa Bianca nel bel mezzo di uno shutdown record nella storia Usa (30 giorni) e con un crollo nei sondaggi, dove nell'ultima settimana ha perso da 7 a 20 punti percentuali: secondo RealClearPolitics, che fa una media, è arretrato di 13,9 punti, con il 41,4% che approva il suo operato e il 55,3% che lo contesta. Secondo un altro sondaggio di Pew research center poll, gli americani sono più pessimisti sulla presidenza Trump di quanto lo siano stati su qualsiasi altro presidente negli ultimi 25 anni: il 47% pensa che non avrà successo, il 29% è di avviso opposto, mentre per il 23% è ancora troppo presto per giudicare.