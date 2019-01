Familiari disabili morti da anni, non pagavano bollo auto

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Dodici persone con familiari disabili morti da anni continuavano a fruire indebitamente dell'esenzione del bollo auto. E' quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno individuato un gruppo di automobilisti che non hanno versato alla Regione il bollo malgrado non più esenti a causa del decesso del portatore di handicap o invalido titolare del beneficio. L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta solo nel caso in cui il veicolo è intestato direttamente al disabile oppure ad un familiare che risulti fisicamente a carico del disabile o viceversa. In quest'ultima ipotesi l'esenzione richiesta dal parente è ottenibile solo se il suo reddito loro è inferiore o uguale a 2.840,51 euro. I 12 automobilisti hanno ricevuto un verbale di accertamento con sanzione pecuniaria pari al triplo del beneficio di cui si è fruito illecitamente, ridotta a un terzo se pagata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento.(ANSA).