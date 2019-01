Sparatoria in strada: fuori pericolo ferito amico vittima

(ANSA) - TRINITAPOLI (BAT), 21 GEN - Sarebbe fuori pericolo Luigi Muriglio, il 49enne rimasto ferito in un agguato avvenuto ieri in via dei Liburni a Trinitapoli (BAT), in cui è stato ucciso Pietro De Rosa, 41 anni, sorvegliato speciale e ritenuto dagli inquirenti al vertice della criminalità organizzata locale. Le indagini sono proseguite tutta la notte e i carabinieri hanno ascoltato persone ritenute vicine alla vittima ed effettuato alcuni esami dello stub a pregiudicati della zona. Sul luogo dell'agguato è stata recuperata una decina tra bossoli calibro 9x21 e cartucce calibro 12. Si apprende da fonti investigative che sul luogo dell'omicidio sarebbe stata ritrovata anche una pistola calibro 9x21. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si tratti di una delle armi utilizzate dai sicari o della pistola di una delle due vittime. SEcondo le indagini, De Rosa, al momento dell'agguato era in auto con Muriglio. Avrebbe tentato di fuggire a piedi ma sarebbe stato raggiunto dai sicari che gli hanno sparato da vicino.