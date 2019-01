Torna a 300 milioni fondo Imu-Tasi nel dl Semplificazioni

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Torna a 300 milioni il fondo Imu-Tasi che nella manovra era stato ridotto ma 90 dei 110 milioni necessari per recepire le richieste avanzate dai Comuni, arrivano da un taglio al Fondo per il reddito di cittadinanza così come definito nella Legge di Bilancio. E' quanto si legge in un emendamento al dl Semplificazioni presentato dai relatori in commissione al Senato. L'incremento del ristoro per i Comuni - si legge - vale solo per il 2019: dal 2020 al 2033 il fondo resta infatti pari a 190 milioni all'anno.