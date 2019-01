Russia: Ue sanziona capo e vice Gru per caso Skripal

(ANSA) - BRUXELLES, 21 GEN - L'Ue inaugura il nuovo regime di misure restrittive per contrastare l'uso e la proliferazione delle armi chimiche varato ad ottobre, col divieto di viaggi nell'Ue e il congelamento dei beni, contro 4 russi, 5 siriani, e un'entità. In particolare sono stati colpiti il capo ed il vice e due agenti dell'intelligence militare russa (Gru) "per possesso, trasporto, e uso di un agente tossico nervino a Salisbury", nel caso dell'avvelenamento dell'ex spia Serghiei Skripal. Immediata la condanna di Mosca. Interpellato sulla questione il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato. ""La nostra reazione è negativa".