Stamina: legali Vannoni chiedono trasferire processo bis

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Trasferire il processo Stamina bis da Torino a Palermo o, in subordine, a Vercelli. Questa la richiesta presentata oggi dall'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Davide Vannoni, alla ripresa dell'udienza preliminare nel palazzo di giustizia del capoluogo piemontese. Il giudice deciderà nei prossimi giorni. Oltre a Vannoni, il padre della controversa metodica Stamina, il procedimento riguarda la biologa Erika Molino e Rosalinda La Barbera, palermitana, chiamata in causa come presunto responsabile di una associazione che, secondo le indagini, si occupava dei viaggi dei pazienti che volevano sottoporsi alla terapia a Tbilisi, in Georgia. La difesa sostiene che la competenza è del tribunale di Palermo perché è in un istituto bancario di quella città che confluivano, via bonifico, le somme di denaro. Da Vercelli invece è partito il primo versamento. "Non è la prima questione che solleveremo", ha annunciato l'avvocato Cataliotti. La biologa Molino intende patteggiare la pena.(ANSA).