Maltempo:rischio neve a Roma,distribuito sale ai municipi

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - A Roma "al momento i modelli di previsione dicono che c'è scarsissima probabilità di neve. Ma domani ne sapremo di più". Lo ha detto il capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli parlando, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, del rischio neve nella Capitale in settimana. Nonostante questo la città si sta preparando per questa eventualità, anche con la distribuzione di "notevoli quantitativi di sale" sui territori, come ha spiegato il capo della Protezione Civile di Roma Diego Porta. La neve a Roma è "un discorso ancora un po' prematuro - ha premesso anche Porta -. Attendiamo il bollettino del centro funzionale regionale, bollettino che viene emanato circa 14-18 ore prima. Tuttavia già ci stiamo organizzando. Da domattina nella sede di Porta Metronia ci sarà una riunione con tutti i dipartimenti interessati e tutti direttori degli uffici tecnici municipali. Abbiamo chiamato anche Ama e Atac e distribuito a tutti i Municipi notevoli quantitativi di sale".