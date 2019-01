Usa 2020: Kamala Harris annuncia la corsa

(ANSA)- ROMA, 21 GEN - La senatrice democratica della California Kamala Harris ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali del 2020. Lo ha detto la stessa senatrice al programma della Abc 'Good Morning America', scendendo così in campo tra le file degli aspiranti democratici alla nomination per le presidenziali. Se dovesse arrivare alla Casa Bianca sarebbe la prima donna e la seconda persona afroamericana.