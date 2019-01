(ANSA) - MONTERONI D'ARBIA (SIENA), 21 GEN - Una stele realizzata su una lastra di acciaio satinato su un basamento di travertino realizzata dall'artista senese Lido Corbelli. Così il comando provinciale dei Carabinieri di Siena e il Comune di Monteroni d'Arbia hanno voluto ricordare, nel 37/mo anniversario dalla morte, i carabinieri Giuseppe Savastano e Euro Tarsilli uccisi dai terroristi di Prima linea il 21 gennaio 1982 sulla Cassia. I due militari furono uccisi in località Fede, durante un normale servizio perlustrativo. Dopo una rapina a mano armata in una banca alla periferia di Siena, sette terroristi salirono su un autobus di linea che fu fermato dai due carabinieri e dal maresciallo capo Augusto Barna. Mentre il maresciallo fece scendere dall'autobus due passeggeri, un altro sparò ai tre militari. I due militari furono uccisi, mentre il maresciallo Barna, seppure ferito in più parti del corpo, rispose al fuoco uccidendo un terrorista e ferendone un altro. I terroristi furono poi arrestati e condannati. Il maresciallo è stato insignito della Medaglia d'argento al valor militare, mentre i carabinieri Tarsilli e Savastano sono stati insigniti della Croce d'oro al valor militare alla memoria. Al termine della messa di commemorazione, officiata dal cappellano militare della Legione Carabinieri Toscana sono state depositate due corone d'alloro in onore dei carabinieri caduti.(ANSA).