Scuola telematica a Portofino,anche per figlio PS Berlusconi

(ANSA) - PORTOFINO, 21 GEN - C'è anche il figlio di Piersilvio Berlusconi tra gli alunni che potranno seguire le lezioni alla scuola telematica di Portofino: Oggi sono state inaugurate le sette postazioni allestite nel teatrino del borgo, per permettere ai ragazzi di frequentare le lezioni senza affrontare tutte le mattine il viaggio via mare verso Santa Margherita Ligure. Dopo il crollo della strada che collega Portofino a Santa, infatti, gli alunni vengono portati a scuola dalla capitaneria di porto, con difficoltà quanto il meteo è sfavorevole. "Al di là dell'emergenza - spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - questo è un esempio virtuoso per tutta l'Italia per quei piccoli centri abitati che fanno fatica a mantenere un presidio scolastico". "Ripartiamo dalla scuola - ha spiegato l'assessore regionale all'istruzione Ilaria Cavo - è stato fondamentale aver garantito la continuità scolastica a questi ragazzi che siamo certi apprezzeranno questo modo originale di fare lezione". Il sindaco di Portofino Matteo Viacava non nasconde l'emozione di rivedere, seppure temporaneamente, il ritorno della scuola a Portofino: "Sono 30 anni che non si faceva una lezione e alcuni anni fa abbiamo anche dovuto chiudere l'asilo. Chissà che questa soluzione non sia anche un inizio del ritorno della scuola a Portofino". Presenti all'inaugurazione delle postazioni anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e l'assessore alla scuola di Santa Beatrice Tassara, ex insegnante, che si è prestata a una lezione sui venti. Presente anche Silvia Toffanin. L'attivazione del servizio è stata coordinata da Regione Liguria e realizzata da Liguria digitale grazie a finanziamento del Miur. Al progetto hanno collaborato i comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure e l'istituto comprensivo di Santa Margherita Ligure.