M5S con Conte celebra domani reddito con mega-evento a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Video, slide, professori di economia ed esperti di politiche del lavoro: saranno questi alcuni degli ingredienti dell'evento che il M5S ha preparato, per domani, alle ore 11 al "Nazionale Spazio Eventi" di Roma, sul reddito di cittadinanza. A "presiedere" la kermesse saranno il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio. Presenti tutti i ministri del M5S, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Sarà un evento di "approfondimento sul reddito di cittadinanza e quota 100", spiegano fonti pentastellate. E, in effetti, l'evento viene presentato come "un'occasione importante per poter illustrare i punti fondamentali del provvedimento e gli effetti positivi che avranno sulla vita dei cittadini italiani e sulla nostra società, sui lavoratori e sulle imprese, su un Paese che, mai come oggi, ha bisogno di misure improntate alla crescita, al rilancio del mondo del lavoro e al ricambio generazionale".