(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 21 GEN - Un "duello" a colpi di coltello perché entrambi interessati ad una ragazza straniera. É quanto é accaduto a Corigliano-Rossano tra due giovani, uno di 28 anni e l'altro di 23, il primo di nazionalità pakistana e l'altro italiano. I due si sono affrontati in una via di Corigliano Scalo ed alla fine ad avere la peggio é stato l'italiano, rimasto ferito ad un braccio. I carabinieri della Compagnia di Corigliano, intervenuti su segnalazione di un cittadino, hanno fermato il pakistano, mentre l'italiano rimasto ferito é stato accompagnato in ospedale. Il giovane pakistano, che si é anche scagliato contro uno dei carabinieri intervenuti, colpendolo con calci e pugni, é stato fermato con l'accusa di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due coltelli da cucina utilizzati per ingaggiare il "duello" sono stati trovati sul posto e sequestrati. (ANSA).