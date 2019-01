Da incendi a terremoti, a Roma arriva nuovo piano P.Civile

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Dopo 10 anni Roma Capitale si dota di un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei cambiamenti climatici e delle modifiche territoriali intervenute. La Giunta ha approvato il testo del nuovo strumento che ora dovrà essere licenziato dall'aula Giulio Cesare. "Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento" afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il nuovo piano è articolato in 8 fascicoli, per un totale di circa 1.500 pagine, e affronta dal rischio idraulico al rischio idrogeologico da frana, dalla neve e ghiaccio fino agli incendi e ai rischi sismici. "Abbiamo individuato 451 aree di attesa caratterizzate da rischio molto basso, 113 edifici per il ricovero della popolazione, 66 aree per l'ammassamento di mezzi e soccorritori, ha detto il capo della Protezione civile di Roma Diego Porta aggiungendo: il rischio che "ci dà più pensiero" è quello idrogeologico, soprattutto nei municipi X, l'XI e il XV.