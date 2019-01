Venezuela: corte suprema invalida vertici Parlamento

(ANSA) - CARACAS, 21 GEN - Il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) del Venezuela ha dichiarato oggi "privo di validità" il giuramento dei nuovi vertici dell'Assemblea nazionale (An, controllata dall'opposizione) e del suo presidente, Juan Guaidó. Da tempo il governo del presidente Nicolás Maduro definisce "illegale" l'attività del Parlamento considerando che è responsabile di "oltraggio" nei confronti del Tsj per non aver rispettato una delle sentenze di questo organismo. L'agenzia di stampa statale Avn ha indicato al riguardo che la sezione costituzionale del Tsj ha dichiarato oggi "nullo" il giuramento dei membri della presidenza della An, avvenuto il 5 gennaio scorso. Il presidente della sezione costituzionale del Tsj, Juan José Mendoza, ha dichiarato che in base a questa sentenza "l'Assemblea nazionale non ha una presidenza valida" e che quella che ha giurato due settimane fa "sta usurpando un'autorità e tutti i suoi atti sono nulli".