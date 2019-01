Frasi di Di Maio sulla Francia e l'Africa: scoppia un caso diplomatico. Parigi convoca l'ambasciatrice d'Italia

L’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio. Lo apprende l’ANSA da fonti diplomatiche.

«Queste dichiarazioni da parte di un’alta autorità italiana sono ostili e senza motivo visto il partenariato della Francia e l’Italia in seno all’Unione europea. Vanno lette in un cotesto di politica interna italiana": è quanto affermano fonti diplomatiche francesi interpellate dall’ANSA a Parigi dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio. Citate dai media francesi, fonti del governo francese precisano che l’ambasciatrice, Teresa Castaldo, è stata convocata dal direttore di gabinetto della ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. «Il direttore di gabinetto della ministra incaricata per gli affari europei, Nathalie Loiseau, ha convocato l’ambasciatrice d’Italia in seguito alle parole inaccettabili e senza motivo pronunciate ieri dalle autorità italiane».

Parlando ieri della crisi dei migranti durante un comizio politico, il vicepremier nonchè capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, aveva duramente attaccato la Francia: «Se oggi la gente parte dall’Africa è perchè alcuni Paesi europei con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare decine di Stati africani».

Fa peggio il presidente francese che, per il leader 5 Stelle, «prima ci fa la morale, poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta l’Africa». Da qui il suggerimento a Bruxelles di imporre sanzioni a Parigi e portare la questione fino all’Onu.

«Solo un ministro irresponsabile come Di Maio poteva pensare che le sue dichiarazioni non provocassero la crisi diplomatica scoppiata tra l’Italia e un Paese amico e storicamente nostro alleato come la Francia» lo dichiara la senatrice Pd Valeria Fedeli. «Se invece era tutto calcolato allora Di Maio è anche pericoloso. Il ministro degli Esteri Moavero batta un colpo: anche lui pensa quanto sostiene il suo collega sui rapporti tra Francia e Africa? Lo aspettiamo in Aula per far sapere pubblicamente al Paese se il governo condivide le dichiarazioni del leader grillino oppure no. In tal caso vengano subito inoltrate scuse formali a Parigi».

«Sono felice nel constatare che l'argomento del Franco Cfa, ovvero del controllo monetario della Francia sulle sue ex colonie africane, sia esploso sulla stampa italiana a seguito di dichiarazioni di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Meglio tardi che mai visto che ne parliamo, seppur con minore risalto, da tempo». Lo scrive su Facebook Manlio Di Stefano, sottosegretario del MoVimento 5 Stelle agli Affari esteri, in un post dal titolo 'Finalmente si parla di Francia e colonie africanè.

«Peccato che - si legge ancora nel post - in un continuo tentativo di denigrarci invece che di affrontare i problemi reali, la stampa utilizzi anche questo argomento come terreno di scontro col M5S facendo, quindi, da sponda a chi continua a umiliare e sottomettere politicamente Paesi e generazioni di loro cittadini».

«Non si capisce il motivo per il quale un Paese straniero debba detenere la valuta forte destinata a sue ex 15 colonie e convertirla in moneta locale controllandone quindi il tasso di cambio e fattori paralleli come l’inflazione. Se non bastasse però, non vi sfuggirà che determinare le politiche monetarie di una fascia così ampia e popolosa di Africa (200 milioni di persone ad oggi) sia un fattore di enorme vantaggio geopolitico e che questa 'benevolenzà delle presidenze locali sia un enorme vantaggio per la Francia su temi decisamente prioritari come quello del mantenimento del diritto di veto in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite insieme a USA, Russia, Cina e Gran Bretagna», conclude.

«Ennesima figuraccia di Di Maio, il vicepremier dovrebbe pensare di più prima di parlare. L’ennesima occasione per essere, purtroppo, isolati in Ue». Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.

Di Maio: "Caso diplomatico? No, tutto vero"

"No non credo che sia un caso diplomatico, io credo che sia tutto vero». Così Luigi Di Maio replica a chi gli chiede della convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle sue dichiarazioni contro la presenza francese in Africa. «La Francia è uno di quei Paesi che stampando la moneta per 14 Stati impedisce lo sviluppo e contribuisce alla partenza dei profughi - tiene il punto il vicepremier -. Se l’Europa in questo momento vuole avere un po' di coraggio, deve avere la forza di affrontare il tema della decolonizzazione. Noi abbiamo acceso un faro di verità».