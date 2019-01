L'ombra della darknet sulla morte dello studente italiano a Parigi

Potrebbe esserci l'ombra della darknet - la rete clandestina, parallela a quella ufficiale di internet - dietro la morte di Alessio Vinci. L'inquietante risvolto lo svelano due commenti a una foto, lasciati dopo la sua morte: «Riposa in pace fratello incel», scrive Kainwziabai; e poi: «un altro fratello incel 'uccisò dalle donne. Riposa in pace».

La scritta «incel» è un neologismo che sta per «Involuntary Celibates» (dall’inglese: celibi involontari"). L’acronimo si riferisce agli uomini che si sentono incapaci di avere rapporti sessuali e che generalmente ne incolpano le donne e con il tempo ha etichettato gli uomini che odiano le donne, i misogini.

Non a caso, gli inquirenti francesi, da quanto si apprende in Italia, non escludono l’ipotesi di un’istigazione al suicidio e vogliono capire se in quel cantiere sia andato da solo o in compagnia di qualcuno. L’ipotesi dei problemi economici, dietro quel tragico gesto (peraltro non è ancora confermato che si tratti di suicidio), sembra pian piano svanire.

Salire su una gru è anche una delle prove richieste dal «blu whale», il gioco di coraggio che spinge a prove estreme fino al suicidio.

Nonno sgomento: "Non capisco il gesto"

«Non capisco perchè sia andato in Francia e perchè abbia commesso un gesto del genere». E' sgomento, Enzo, il nonno di Alessio Vinci, lo studente di 18 anni di Ventimiglia, iscritto al primo anno di Ingegneria Aerospaziale di Torino, trovato morto in un cantiere di Parigi, dopo essere precipitato da una gru alta 45 metri. L’ipotesi più attendibile, al momento, resta quella del suicidio. Enzo è l'unico familiare di Alessio. Pare che il ragazzo si sia informato su come poter inviare una lettera dall’estero, in modo che fosse recapitata, un mese dopo la sua spedizione. «Ho visto il nonno Enzo, lo stesso giorno in cui è accaduto il fatto per dirgli cosa era accaduto - racconta il vice parroco di San Nicola, Domenico Orlando - ha avuto un malore ed era sconvolto».

La prof: "Soffriva l'assenza della mamma"

In un messaggio Facebook di una insegnate delle medie, Anna Maria Giovannelli, traspare, la sofferenza di Alessio Vinci per l’assenza della madre. «Eri un ragazzo e un allievo modello, educato, umile e sensibile, buono e rispettoso con tutti. Voglio ricordarti felice quando giocavi con i tuoi compagni. Ti mancava la mamma, soffrivi in silenzio. Ho cercato di volerti bene come tutti i miei colleghi, le bidelle e tutti i tuoi compagni. Credimi, era davvero facile volerti bene. Ero contenta di averti ritrovato su Facebook e mai più avrei potuto immaginare di ritrovarmi qui a darti l’ultimo saluto».

Inquietudine la lascia anche una frase tratta da un commento sul profilo Instagram. Mario, un amico, scrive: «Un altro fratello in cielo 'uccisò dalle donne, riposa in pace».

Il professore Giuseppe Monticone, preside del Liceo Scientifico Aprosio, di Ventimiglia, dove Alessio Vinci si era diplomato, in anticipo di un anno, con 100 e lode, dopo aver frequentato il quarto e quinto anno assieme definisce il ragazzo «studente solare, capace di entrare in relazione con i compagni. Siamo davvero sgomenti». Secondo le testimonianze che arrivano dalla scuola, pare che non avesse mai mostrato cenni di cedimento emotivo. «Non abbiamo elementi - dice Monticone - che possano far pensare a un disagio. Con i compagni scherzava e rideva sempre».